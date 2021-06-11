美東時間6月10日，大陸網約車平台公司「滴滴出行」正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO申請，擬於紐交所掛牌上市，股票代碼為「DIDI」。招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在全球15個國家4000多個城市開展業務，平台全球年活躍用戶達到4.93億。

招股書顯示，滴滴提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。 在截至2021年3月31日的12個月裡，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。

其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在大陸擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴大陸出行擁有1.56億月活用戶，大陸出行業務日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平台總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平台司機總收入約6000億元人民幣。

招股書也公佈了滴滴具體業務的收入情況。2020年，滴滴三大業務——大陸出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

其中，大陸出行業務和國際化業務的平台收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，並進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均複合增長率為36％。2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4％來自於大陸，6.6％來自於國際。

在盈利表現上，大陸出行業務2019年實現調整的息稅前利潤38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年大陸網約車業務息稅攤銷前利潤率為3.1％。

截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發員工7110名，研發員工佔比44.7％。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30％ 的募資金額用於擴大大陸以外國際市場的業務；約30％ 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20％ 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。