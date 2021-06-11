能夠想像一下「飆風玫瑰」羅斯在湖人跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯一起打球，將是怎樣的場面嗎？這個同時具備實力與觀賞價值的三巨頭組合，或許有可能出現，因為美國籃球記者馬賽11日爆料，湖人打算要跟尼克爭搶羅斯的加盟。

「尼克絕對想讓羅斯回來再打一兩年，」馬賽引用一名NBA高層的話表示，「他是完美人選，尼克總教練席波迪也希望把他留在大名單內，當然羅斯還有其他追求者，尤其是想在薛洛德離隊後找尋新控衛的湖人，將成尼克留住羅斯的最大威脅。」

目前薛洛德是否續留湖人還充滿變數，只是看來湖人已經提前做好備案，畢竟32歲的羅斯，本季場均14.7分、4.2助攻與2.6籃板，投籃命中率4成70，三分命中率也有3成88，無論擔任先發或替補都很好用，湖人當然想爭取他的加盟。

只是不要忘了，席波迪堪稱羅斯的「恩師」，當年兩人同在灰狼效力期間，要不是席波迪大膽啟用羅斯，羅斯也沒法找回昔日年度MVP身手，他在本季會從活塞跳槽尼克，最大原因也是給席波迪面子，如今羅斯是否願意離開尼克，恐怕有待觀察。

(中時 )