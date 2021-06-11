人工智慧、大數據的科技時代來臨，各金融業也加緊數位創新腳步，中國人壽再出新招，推出「i-遊戲」及「i-探詢」，從業務新人銷售需求出發，協助他們創造主動接觸客戶的機會，藉由生活化、視覺化及遊戲化的數位工具，了解客戶對保險的認同度，在溝通保障時能夠更有感、更貼近需求，助新人在壽險事業上站穩腳步，成為科技賦能的壽險鋼鐵人。

中壽表示，該公司獨家發展數位工具，並透過敏捷式開發，為業務員打造展業利器，此次推出「i-遊戲」及「i-探詢」，主要是為新進業務員打造更親善、情境式的互動溝通機會，因為保險是多元且專業的商品，但也與生活息息相關，資深業務員因累積豐富經驗及銷售技巧，善於主動創造與客戶接觸機會，並能將複雜的保險商品組合轉化為情境式的互動溝通，提供適切保障以滿足客戶需求。然而，這對資歷二年以下的業務新人而言，並不容易。

也因此，中壽以AI及大數據為趨動，積極協助業務新人找出問題，藉由資深業務員的成功經驗解決痛點，獨家開發數位管理輔銷工具「i-Agent」後，再推出「i-遊戲」及「i-探詢」，透過數位遊戲方式，協助業務新人了解客戶的保險意識，進而能針對其需求建議，並規劃適切保障，讓業務新人也能提供顧問式的保險服務。

「i-遊戲」是藉由數位通訊軟體、電子郵件傳送，讓客戶進行遊戲，透過測試結果了解其保障意識及屬性，並以此創造與客戶溝通保障的機會；業務員可就測試結果預先判斷客戶重視的保障。

接著與客戶在數位載具上使用「i-探詢」，透過視覺化介面、可自行調整保障項目及額度的互動式操作及實際案例情境，與客戶進行互動溝通，讓業務員能夠更精準地掌握客戶需求，減少過程中資訊傳遞與接收的落差。

中壽表示，客戶對「i-遊戲」及「i-探詢」的接受度很高，自推出以來反應熱烈，客戶收到「i-遊戲」之後有著超過七成的回填，而當中有超過四成的成功約訪，讓業務員能夠再使用「i-探詢」，進一步與客戶互動，以確認保險需求，並完成保險規劃；同時，業務員也回饋，這項新工具能夠輕鬆創造話題，有助於加快行銷及增員推進速度，過程更順暢。

「i-遊戲」及「i-探詢」也與中壽其他數位工具串連，當確認客戶的保障需求及投保意願後，只要一鍵就能列出建議商品，讓服務無縫銜接，帶給客戶更流暢的保險體驗。

中壽表示，該公司推動數位及通路轉型有成，擴大組織，更帶入新血輪，不僅登錄人數年持續攀升，2020年業務員淨增年成長率為大型壽險業最高，整體通路呈現年輕化，目前 20~40 歲業務員占整體比近八成；此外，為呼應主管機關提高國人壽險保障額度，中壽積極協助業務員從客戶保障需求角度出發，提供優質保險服務，助保戶建構完善充足的壽險保障守護家人及所愛，讓保險服務有效率，充滿有溫度的關懷。