雖然端午連假將至，但台灣疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日宣布全國升為三級警戒，更呼籲大眾別返鄉群聚，才能落實防疫，星座塔羅專家小孟老師在臉書粉絲團分享，端午節當天有7大禁忌不可犯，建議乖乖在家好好享受休假時光。

▍1.不在端午節送整串肉粽

民間相傳整串肉粽有「繩子」，因此容易形成繩煞，會讓收到的人穢氣纏身，同時也有「上吊」的意謂，因此若要在端午節當天送人粽子，建議用散裝比較好。

▍2.禁慾不行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在5月禁慾、齋戒，因端午節為五毒月，需要內健而外順，象徵體內環保與氣血要足，不要消耗元神，否則損氣耗精，邪氣則容易入侵，建議飲食要清淡，不要殺生，吃素可以保平安。

▍3.不宜生子

《史記·孟嘗君列傳》中的名人孟嘗君在5月5日端午節出生，因其父要求其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母」，這天若一定要生小孩，建議在出生後換身份證。

▍4.不宜去森林及山上

五月為五毒月，此時節氣會突然轉變，梅雨量增多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢或樹林中會出現很多蟲蛇鼠蟻，要前往山中的人切記要帶雄黃，否則容易被蟲咬傷。

▍5.不去醫院、陰氣重之地

先秦時代認為農曆5月（國曆6月）是毒月，因此稱農曆5月為「五毒月」，可對應到目前的新冠病「毒」，因此在近期應特別注意疫情問題，若非真的生病，切勿前往醫院或殯儀館等潮濕的地方，也不宜在當日返鄉，避免病毒煞氣跟著回家。

▍6.不去海邊

端午節有水鬼出沒，容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學角度來看，端午節氣也是梅雨季節，海邊容易下雨，導致溪水暴漲，容易發生水災。

▍7.不亂丟平安符

近期疫情蔓延，建議隨身攜帶平安符保平安，不宜隨意丟棄。