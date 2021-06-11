台灣5月本土疫情嚴峻，經濟活動大幅減少，不過美容保養族群大多已將營運觸角伸入對岸，5月業績影響不大，今日無法吸引人氣，交投平淡，麗豐-KY(4137)、羅麗芬(6666)、雙美(4728)、達爾膚(6523)、佐登-KY(4190)及麗彤(6539)僅能勉強維持平盤附近游移。

羅麗芬營運重心放在大陸，受惠大部分地區已受控制，目前僅於小部分地區有疫情影響，終端顧客進美容院消費的情況已逐步恢復疫情前，5月營收8,013萬元，較去年同期成長34.7％；前5月營收3.5億元，年增56.8％。羅麗芬表示，線下面護三大品牌以及養生品牌，還有線上品牌均依照年度計畫順利執行中，預期能達成營收逐季成長目標。

麗豐5月合併營收為4.29億元，月、年成長分別為1.26％、40.51％。雖然台灣目前疫情仍嚴峻，不過麗豐表示，公司主營地區大陸今年經濟持續復甦、民生消費力道強，截至5月底主營通路「克麗緹娜連鎖美容加盟店」全球據點已達4,960家的新高，前5月合併營收為人民幣4.50億元，年增率為52.2％。

雙美5月受到產品結構改變影響，單月合併營收為新台幣6,216萬元，年減24.18%，不過受惠大陸醫美市場火熱出貨暢旺，前5月合併營收為新台幣4.23億元，年成長37.74％，台南廠的產能利用率仍站穩近滿載之水位。

達爾膚因應618購物節提前備貨，訂單需求增加，加上去年受疫情影響基期較低，5月營收7,610萬元，年增89.7%，前5月營收4億元，年增54.4%。5月下旬，台灣疫情升溫，線下銷售力道趨緩，部分消費轉移至線上，六月起將迎來618購物節活動，達爾膚將再攜手電商平台業者推出一系列優惠活動，期望帶動整體營運表現。

佐登5月營收2.20億元，年增1.24%，前5月達11.90億元，年增25.76%。

麗彤受台灣疫情警戒升至第3級，門店銷售較上月減少，但DV官網銷售穩健，5月營收1.37億元，與去年同期持平，前5月營收7.96億元，年增率11％。

(時報資訊)