美股消息面：

1.美國5月消費者物價指數（CPI）較4月上漲0.6%，超出市場預估的月升0.4%。與去年同期相比大漲5%，超出市場預估的年漲4.7%，並創下2008年8月來新高。核心CPI月漲0.7%、年漲3.8%，超出市場預估的月漲0.4%、年漲3.4%。5月美國民間單位每周平均實質所得下滑0.1%。

2.美國勞工部周四公布，上周（截至6月5日）初次請領失業救濟金人數周減9000人，為37.6萬人，創下疫情爆發來新低，但超出市場預的37萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為40.25萬人，較前一周減少2.55萬人。截至5月29日當周，美國續領失業救濟金人數為349.9萬人，周減25.8萬人。

3.美國請領失業救濟金數據樂觀，讓市場更加看好原油需求前景，周四紐約期油收漲33美分或0.47%，為每桶70.29美元，再創2018年10月來新高。倫敦布蘭特期油收漲30美分或0.41%，為每桶72.52美元，再創2019年5月來新高。

4.美國最新公布的通膨數據意外強勁，但市場另有解讀，對聯準會激勵政策可能提前退場的擔憂消退，以及在聯準會下周召開決策會議之前，市場趨於觀望，周四美國公債殖利率下滑，美元微跌低。周四紐約尾盤，ICE美元指數微跌0.08%，報90.067。

5.市場對聯準會提前縮減激勵措施和升息的擔憂緩解，周四國際金價連漲第2日。紐約期金收漲90美分或0.1%，為每盎司1896.4美元。歐洲央行維持量化寬鬆政策不變，亦為金價帶來支撐。

(時報資訊)