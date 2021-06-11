因美元及美國公債殖利率走軟，加上美國5月消費者物價指數(CPI)攀升，令市場擔心通膨率偏高，因此支撐金價延續前一日漲勢，並在1900美元附近徘徊；截至台北時間6月11日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲6.6美元，報每盎司1903美元。

7月白銀上漲0.164美元，報每盎司28.195美元。

7月白金上漲6.4美元，報每盎司1152.4美元。

9月鈀金下跌2.2美元，報每盎司2775.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)