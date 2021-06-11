《商情》黃金亞洲電子盤續漲 11:092021/06/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元及美國公債殖利率走軟，加上美國5月消費者物價指數(CPI)攀升，令市場擔心通膨率偏高，因此支撐金價延續前一日漲勢，並在1900美元附近徘徊；截至台北時間6月11日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲6.6美元，報每盎司1903美元。 7月白銀上漲0.164美元，報每盎司28.195美元。 7月白金上漲6.4美元，報每盎司1152.4美元。 9月鈀金下跌2.2美元，報每盎司2775.5美元。(商品行情網) 《商情》買盤進場 日本橡膠終止連2跌 《美股掃瞄》通膨疑慮拋腦後 標普500創歷史新高 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤走跌 11:092021/06/10 財經 《鋼鐵股》春雨5月營收締新猷 H2樂觀 08:022021/06/11 財經 《類股》三級警戒衝擊 連鎖餐飲業5月營收溜滑梯 07:452021/06/11 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤不振 10:352021/06/10 財經 《盤中解析》電子三王合擊 攻占17100點 11:262021/06/10 財經 連續25年 花旗台灣奪最佳國際銀行獎 04:102021/06/11 財經焦點 《國際金融》ECB上調復甦展望 歐股再創高 09:442021/06/11 財經 台新金獲亞洲永續報告獎肯定 摘二金一銀 15:042021/06/10 財經 全球晶片短缺 陸廠趁機撈錢 囤貨高價賣 04:102021/06/11 全球財經 《商情》憂通膨率高 紐約期金走揚 09:442021/06/11 財經 陸企動員挺鴻蒙 概念股狂飆 04:102021/06/11 全球財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 京元電移工爆料日媒 公司做錯這件事成染疫破口 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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