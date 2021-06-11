高宇蓁參與電視劇《娘家》與《夜市人生》而受到關注度，擁有「台劇女神」之稱，昨（10日）在個人IG分享自己使用最近很夯的App軟體「Voila」，此軟體透過 AI 技術，能讓照片中人物的臉型，變為可愛的卡通風格（3D Cartoon）或是手繪漫畫的風格、文藝復興時期的風格，因此有趣的體驗，受到許多在藝人朋友、社會大眾的使用。

高宇蓁昨在個人IG分享自己變為卡通後的模樣：「這個好玩嗎？」可以看到照片中的高宇蓁跟《冰雪奇緣》中的角色艾莎（ Elsa）有幾分相似，一樣擁有水汪汪的大眼睛與一身秀麗長髮，看起來相當可愛動人，彷彿是卡通動畫會隨時出現的角色之一。

面對台灣疫情高宇蓁在個人臉書上表示：「一定要撐過去，千萬不要鬆懈，謝謝醫護人員的辛苦，也請大家互相體諒，沒有人願意生病，也沒有人願意在危險前線。」不忘為粉絲朋友們加油打氣。高宇蓁也會和粉絲朋友們分享，美容保養的正確知識，她表示：「臉部的比其他的皮膚還脆弱，所以在清潔臉部皮膚，會花比較多的時間在選購清潔用品，已經超過10年沒有用毛巾洗臉了，改用自家品牌的潔膚巾。」

許多網友在底下留言：「高小姐又變臉了」、「這個App還不錯玩 最近很流行」、「容易分辨純真的美與粉妝的差別」、「真的不要用毛巾 太多細菌了！」、「比衛生紙好用很多，不太會過敏的感覺耶。」、「這看起來很棒耶 搓揉都沒屑屑」、「毛巾真的超髒的，已經囤五盒，期待收到貨！」

(中時新聞網)