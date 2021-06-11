京元電子自6月1日爆發移工大規模群聚感染，公司緊急做快篩，日前傳出二度快篩30人為陽性，該公司11、12日將為本國籍5000多員工全面做PCR核酸檢測，結果預計周日、下周一出爐。下周一起，檢測為陰性的員工才能進公司上班。

京元電累積染疫人數不斷增加，9日開始為千名移工做二次快篩，結果出現30人呈陽性反應，該公司指出，外籍員工下周及未來進入廠區前，會再做PCR檢測。

而11、12日兩天，將為本國籍5000多名員工做PCR檢測，12個檢測站設於戶外停車場空間，每小時約可完成240人檢測，京元電也感謝台北榮總醫療團隊協助。

該公司也指出，目前造橋1000多名外籍員工已降載居住，為低風險且檢測為陰性者，前兩天已做第2次快篩，預計周日也將為這1000人做第3次採檢，均做PCR核酸檢測。京元電也表示，目前產能每天逐步恢復中。

(中時 )