鹿港警分局在秀水一家汽車旅館，兩度查獲女子以LINE招攬性交易。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港警分局在秀水一家汽車旅館，兩度查獲女子以LINE招攬性交易。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情嚴峻，確診及死亡人數不斷攀升，鹿港分局為斷絕色情，防堵人與人不當連結，積極訪查八大行業有無移工轉移陣地，昨天下午在秀水鄉一處汽車旅館，再度查獲眼熟張姓女子，不禁搖頭「怎麼又是妳」女子坦承以通訊軟體line招攬生意，以全套3000元為代價從事性交易，知道警方查兇，但毒癮發作又缺錢，「不是不怕死，是想要活下去」。

鹿港警分局為防範八大類行業關門後，從業女子四處流竄，除加強停業場所之複查外 ，也積極訪查有無移工轉移陣地暗中在汽車旅館或出租套房內營業，期能有效斷流。再次查獲張女，員警傻眼，覺得很面熟，查驗身份時赫然發現張女5月份才被本分局員警查獲。

張女是毒品列管人口，缺錢花用，一在鋌而走險，警方懷疑張女身上或行車工具上可能藏有毒品，經張女同意本分局員警查看其座車，隨後在其所駕駛之自小客車前座腳踏板上查獲第二級毒品安非他命7包，毛重4.24公克，及安非他命吸食器1組。

警方調查，張女並未在八大行業上班，量測額溫均屬正常，亦無新冠肺炎相關症狀，但為保萬一仍提供酒精給予擦手並戴上口罩穿著防護衣，於戶外偵詢處所製作相關筆錄，詢後依社維法及違反毒品危害防制條例偵辦。

(中時 )