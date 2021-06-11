各地陸續傳出特權施打疫苗，桃園市長鄭文燦11日主持防疫會議，他意有所指表示，施打疫苗「沒有後門、沒有特權」，請民眾配合疫苗施打順序有前有後，大家有焦慮感可以理解，但仍要冷靜理性推動，按照公衛專業判斷完成接種。

鄭文燦表示，中央配賦給桃園的AZ疫苗已經打完，8500劑莫德納提供給11家責任醫院，10日已經施打1733劑，應該很快就會打完。此外桃園施打疫苗比中央配賦多出5％，主要是因為護理師很細心，有的1瓶打到11人，節約疫苗使用。

此外鄭文燦也說，6月15日開始大規模接種，目前已經在造冊，桃園7類別有14萬7400人，還需看中央配賦多少疫苗來調整。其中包含長照機構住民、照顧者1萬2000人，機場6000人，75歲以上長者、65歲以上原住民，約10萬4000人。另外清潔隊1100人、一小部分防疫旅館人員也會在這輪施打。

鄭文燦說，打疫苗要按照順序，排好風險高低，中央會根據疫情判斷排序，桃園也會會按照排序內容造冊，安排施打計畫。他說，上一輪沒有委託診所施打，也要請民眾配合，疫苗施打有前有後，大家有焦慮感可以理解，但仍要冷靜理性推動。鄭文燦說，「這計畫是沒有後門，沒有特權」，按照公衛專業判斷完成疫苗接種。

(中時 )