教育部私立學校諮詢會日前通過決議同意稻江科技暨管理學院停辦，這造成學校學生及老師的緊張，嘉義地區（包括國立中正大學與南華大學）的大專教師們，表達願意主動協助至稻江授課，提供學生原校畢業所需之相關課程。

稻江學生自救會多次發聲表達原校畢業的訴求，並痛訴一旦學校停辦就可能面臨失學的處境，面對學生的訴求，教育部卻絲毫不為所動，可能最近核准稻江校方所提出之停辦計畫。

對此，嘉義地區（包括國立中正大學與南華大學）的大專教師們，決定相挺稻江學生原校畢業的受教權益。聲援該授課行動的嘉義高教教師包括有：國立中正大學傳播系管中祥教授、化學暨生物化學系廖儒修教授、政治系林瓊珠副教授與陳尚志副教授；南華大學哲學與生命教育系謝青龍教授、應用社會學系周平副教授。

高教工會表示，這些教師皆願意至稻江提供該校學生未來一年（110學年）上下學期共12學分之人文與藝術領域、社會科學領域、自然與生活應用科學領域之通識課程。同時也願意號召更多嘉義地區大專教師一同參與該聲援行動！

另外針對專業課程的師資部分，包括餐飲學系與動遊學系，該兩系學生都已聯絡稻江相關專業師資願意協助繼續開課，包括餐飲系梁瑀宸老師、李凰寧老師與梁得惠老師，以及動遊系的黃仁芬老師等，得開設現有學生所需之必修與選修課程。

高教工會表示：為捍衛稻江全體學生「原校畢業」之基本受教權益，教育部應即刻否准學校之停辦申請。倘若在各嘉義地區大學教師都願意相挺授課，陪伴稻江學生安心在原校唸到畢業，教育部卻仍執意配合學校董事會，搶在今年核准學校停辦，由此將證教育部此舉僅是為了幫學校規避私校退場規範，讓董事會盡速清空師生，卻繼續保有三年將學校改辦其他事業，規避將校產回歸公共！

(中時 )