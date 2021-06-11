全球知名企業競相搶進5G市場，更拚盡全力開展相關技術，即使近期5G相關概念股價格波動大，但法人表示，由於5G發展趨勢明確，中長線看好，逢低都可分批布局。

全球最大IC設計公司－美商高通日前參與台北國際電腦展線上展（COMPUTEX 2021 Virtual）時指出，看好5G基礎設施與應用的持續成長，高通已積極進行WiFi 7相關研發，預計2~3年後可望看到終端產品成效。

5G近年已成為各國政府強力聚焦產業，從全球金融數據供應商（IHS Markit）研究預估，中國、美國、日本、南韓、德國、法國、英國等國，自2020年起每年投入2600億美元於5G相關建設或應用，預計2035年全球5G產業總產值將達3.8兆美元，其中又以美國、日本等國家較高。

元大5G ETF研究團隊指出，5G科技為各國政府與大型企業力推目標，根據IHS Markit研究預估2035年全球5G總產值可望達3.8兆美元，儘管近期金融市場震盪較大，但中長線仍看好。

元大5G ETF研究團隊表示，美國、日本、南韓、德國、法國、英國等國在全球5G產值均有一定比重，尤其亞太、北美、歐洲在5G領域各有所長，聚焦單一國家容易錯失其他地區的投資機會，建議以全球型5G標的切入，投資5G產業各領域之佼佼者，5G相關產業廣泛，包括5G基礎建設、智慧裝置、終端設備與移動載具等，都充滿5G利多。建議投資人5G投資應佈局全球，不僅可分散風險、建立下檔保護，更不會錯過5G各產業鏈輪動。

(工商 )