中國10日通過「反外國制裁法」，主要目的是為了反制、反擊、反對外國對中國進行的「單邊制裁」。中國歐盟商會方面為此表示擔憂，認為此舉將不利吸引外國投資。

根據官方昨晚公布的全文，中國「反外國制裁法」共16條，明確規定三類反制措施，包括不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證或者驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止或者限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，以及「其他必要措施」。

路透社（Reuters）報導，這項法案今年4月秘密進行了一讀，並在中國全國人民代表大會常務委員會開始二讀的兩天後，也就是6月10日宣布予以通過，省去了通過一般性法律所需要的三讀環節。

報導引述中國歐盟商會表示，商會成員對這部法令通過程序缺乏透明度感到震驚。

中國歐盟商會會長、德國巴斯夫集團（BASF SE）中國區總裁伍德克（Joerg Wuttke）在受訪時指出，「中國看來很著急。這種行動不利於吸引外國投資，或讓那些越來越感到在政治博弈中將會被當作犧牲品的公司恢復信心。」

報導也援引香港普衡律師事務所合夥人吳壯輝（Shaun Wu）表示，那些希望在中國做生意的外國公司，可能發現中國監管當局將對他們在當地和外國的商業行為進行更為嚴厲的審查。

不過，中國外交部發言人汪文斌昨天宣稱，「反外國制裁法」的通過顯示了中國維護主權及核心利益的決心，不會影響與其他國家的關係。

官媒新華社今天刊登的報導則引述中國政法大學國際法學院教授霍政欣表示，反外國制裁法通過將對中國下一步反制裁措施提供法律依據，也給予相關部門開展反制裁的授權。

他表示，在具體實施過程中，相關部門根據職責許可權會進一步公布規定，更好地發揮法律效用。

(中央社)