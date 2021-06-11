高端疫苗解盲成功，但相較之前民進黨被問到施打國產疫苗都說「我們沒問題」，今被問到國內及正副總統等施打相關問題時，民進黨團表示，國內施打部分，現在也不要先預設立場，説一定會打或不會打，到時候還是要看這個專家會議審查結果。

高端疫苗二期臨床解盲成功，將拚7月供貨開放民眾施打。民進黨團今記者會後被問到，在野黨主張國產疫苗應比照國際主流疫苗品牌，取得三期期中報告後，申請緊急使用授權（EUA）後再開放國人施打；對此，民進黨團表示尊重食藥署及WHO等各種國際認證程序，相信食藥署會用最嚴謹的態度、科學論辯通過國產疫苗，不會有太多的政治操作。

民進黨團幹事長劉世芳說，不管是解盲或是認證都有SOP，這是科學認證，不是藍綠的口水戰，支持食藥署用最嚴謹的態度、科學論辯方式通過國產疫苗，能保護全台人民的健康安全才是最重要的。

民進黨團副幹事長黃世杰也說，食藥署日前已公布未來進行緊急授權、專案核准的標準，關於緊急授權的標準要權衡疫情發展，用科學的方法，再經由會議討論。

他強調，不管高端或聯亞需要接受的檢驗標準一致，且高端雖然提出緊急授權申請，但接下來第三期的試驗也會在適當國家進行，未來國際接軌與認證會同步進行，呼籲各方不要用政治角度去做不必要的干預與解讀，就讓科學證據去說話。

至於美國總統拜登指示情報單位，「加倍努力」追查COVID-19病毒來源。民進黨團書記長羅致政表示，台灣現在最迫切的議題就是控制疫情、全面施打疫苗，但國際社會也關心到底病毒從何而來，尊重並希望國際社會盡速查明，必須要有人負責。

羅致政並說，不管台灣疫苗本身能不能施打、或能否取得國際認證，都是科學問題，不要有太多政治操作，同樣的道理，國際追查病毒來源時，相信也會建立在科學調查基礎之上，台灣不用過度抗拒，支持繼續追查。

(中時 )