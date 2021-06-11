台灣不少確診者足跡都曾去過傳統市場，三軍總醫院急診醫師李凌遠分享，80多歲爺爺10天前去市場買菜後出現症狀，到院後血氧剩70%，同住家人有6人快篩陽性須隔離，護理師在爺爺住院前，從急診負壓隔離室移到隔離病房的院外動線上讓家屬們與其見面，希望藉由家屬的力量，讓爺爺熬過難關，而護理師當時的面罩下已不知是汗還是淚。

三軍總醫院急診醫師李凌遠分享，一名80多歲身體硬朗的爺爺，10天前去「傳統市場」買菜，發燒、咳嗽、虛弱約一週，到院後血氧濃度70%，呼吸還算平順，但X光雙側肺浸潤，已經面臨缺氧性呼吸衰竭的狀況，新冠肺炎快篩結果為陽性。

李凌遠表示，傳統市場實名管制困難，人群接觸密集，空氣悶臭不流通，室外天氣炎熱戴口罩意願降低，口罩也容易因汗潤濕後失去屏蔽功能。2003年的SARS第一例就是廣東佛山某廚師開始，新冠肺炎也傳說是從華南市場開始。

李凌遠指出，罹患新冠肺炎老年族群的死亡率明顯較高，但仍有許多長輩為了全家人的吃喝，又或者是不熟悉網路購物的操作方式，因此仍舊每天冒著染疫的風險去菜市場買菜。而如今爺爺的狀況嚴重，恐有插管的風險，解釋後爺爺簽署DNR（不施行心肺復甦術）意願書，陪病的女兒則含淚尊重父親意願。

李凌遠說，與爺爺同住的家人中共8人出現發燒及上呼吸道症狀，全部篩檢後發現，奶奶，大小女兒、兒子、媳婦、大小孫女、孫子共6人的快篩結果為陽性，雖症狀輕微，但所有人都要自主隔離，其中年邁奶奶的血氧及病情變化更要隨時留意。

李凌遠透露，在住院前，爺爺在從急診負壓隔離室移到隔離病房的院外動線上，貼心的護理師特地讓家屬們與爺爺在空氣流通的地方，維持安全距離的情況下，用最短的時間與爺爺見面說話。「這一面很重要啊！希望家屬的力量能讓爺爺撐過難關，能再見到下一面。 護理師略有感觸輕輕地說著，面罩下不知是汗還是淚。」

(中時新聞網)