全球經濟活動復甦、國內新冠肺炎疫情升溫，帶動市場對工紙紙箱及家紙等紙品需求，造紙業者受惠市場需求持續暢旺，加上為反映國際原物料漲勢未歇而調漲產品價格，亦推升營運成長動能，2021年5月營收表現紛紛報喜。

造紙類股指數8日觸及533.47點新高後拉回修正，今（11）日在多方領軍下再度發動上攻，開高後一度勁揚6.79％至510.88點，領漲盤面各類股。隨後漲勢有所收斂，早盤仍維持約2.5％漲幅，為僅次於航運股的強勢類股。

其中，永豐餘(1907)飆漲8.35％至49.3元，旗下林漿紙大廠華紙(1905)更飆升9.39％至29.7元，隨後漲勢收斂至逾2％及逾3.5％。正隆(1904)開高勁揚5.29％至46.8元，隨後漲勢收斂至逾1％。榮成(1909)開高勁揚5.98％至26.6元，早盤維持近3.5％漲勢。

永豐餘投控受惠漿紙、工紙、家紙等各事業體需求同步暢旺，5月自結合併營收77.63億元，月增5.98％、年增達39.94％，改寫歷史新高。累計前5月合併營收364.03億元、年增達29.89％，續創同期新高。

林漿紙大廠華紙受惠國際漿價漲勢未歇、產品漲價效益顯現，5月自結合併營收19.2億元，雖月減0.87％、仍年增達35.22％。累計前5月合併營收93.35億元、年增達22.48％，雙創同期次高。

而甫通過轉上市審議的永豐實(6790)，5月自結合併營收8.55億元，月增6.07％、年增0.11％。累計前5月合併營收42.5億元、年增0.21％。隨著本土疫情升溫，亦帶動旗下「橘子工坊」防疫系列商品銷售熱度。

正隆受惠台灣、中國大陸及越南需求同步暢旺，5月自結合併營收39.29億元，月增5.63％、年增達38.14％，站上今年高點、改寫同期新高。累計前5月合併營收179.37億元、年增達18.8％，續創同期次高。

榮成5月自結合併營收創52.12億元次高，月增達36.68％、年增達60.98％，營益率7.94％，優於4月7.65％及去年同期0.19％。歸屬母公司稅前淨利3.13億元，月增達96.95％、較去年同期大幅轉盈，稅前每股盈餘（EPS）0.24元，雙創近35月高點。

合計榮成前5月自結合併營收201.78億元、年增達54.08％，改寫同期次高。營業利益17.42億元、年增達3.23倍，使營益率自3.14％跳增至8.64％。歸屬母公司稅前淨利11.11億元、稅前每股盈餘0.87元，較去年虧損0.6億元、每股虧損0.05元大幅轉盈，雙創同期次高。

(時報資訊)