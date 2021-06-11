德國總理梅克爾(Merkel)周四表示，德國最近的新冠病毒病例數的改善，令人滿意，但是警告傳染病還沒結束，在英國普遍流行的Delta病毒(印度變種)令人感到擔憂。

梅克爾認為，對英國和印度進行旅遊限制是合理的，因為變種的傳播速度很快。

德國在五月宣布英國和愛爾蘭為變種病毒疫區，要求從英國入境的旅客，在入境後隔離兩周。

目前德國的新冠病例數，約有2.5%與Delta病毒有關。梅克爾指出，德國正透過疫苗接種來遏止病毒擴散，最大限度地抑制Delta變種病毒，這一點至關重要。

德國目前加快疫苗接種進度，8300萬人口中約有47%接受了第一劑疫苗，24%人口已接受兩劑疫苗。

過去幾周，隨著新增病例數的減少，數個地方政府逐步取消封鎖措施。而德國衛生單位周四新報3187名單日確診數，累計來到370萬人，累計死亡人數為8.95萬人。

(時報資訊)