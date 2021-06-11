勤美(1532)5月合併營收9.94億元，年增32.74%，前5月合併營收59.38億元，年增54.28%，呈現強勁成長，公司表示，主要因去年營收受新冠疫情影響基期較低，今年營收回復過往水準，及今年認列完工交屋營建收入較去年增加挹注。

勤美第一季合併營收年增逾六成，主要隨著大陸鑄件事業比去年轉好以及營建案入帳。展望第二季，鑄件出貨可望穩定成長，加上營建案持續有入帳，第二季營收將維持顯著年增的態勢，上半年營收成長幅度高。展望全年，隨著金屬成型、營建兩大事業的雙引擎帶動，獲利將挑戰比去年倍增。

勤美集團有兩大事業，其中，金屬成型事業今年將隨著需求持續提升，全年營收成長上看2成，旗下營建事業今年有勤耕延吉等大台北兩個建案將在年中交屋認列，全年營建業績挑戰倍增；在兩大事業的雙引擎帶動下，2021年營收成長可望逾25%，獲利增幅更為顯著。

隨著大陸市場持續增溫，勤美旗下金屬成型事業需求持續提升，法人估全年營收挑戰120億元；為因應業務成長需求，勤美武漢新廠去年開始建設，目前已開始試車並產出鐵水，將挹注未來業績成長力道。

營建事業為勤美今年獲利最大動能，第二季、第三季有「勤耕延吉」與「璞真仰睦」入帳，兩案總銷合計逾50億元，也可望於今年認列，以此推估，勤美今年營建營收將可望較去年的26億元翻倍。

在金屬成型業績成長與營建營收挹注下，法人推估，勤美今年EPS將上看3元，比去年倍增。

勤美第一季營收36.09億元，營業淨利3.24億元，歸屬於母公司業主淨利1.73億元，每股淨利為0.46元。

(時報資訊)