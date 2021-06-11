經發局與豐盟有線電視合作，在豐原區公有市場及豐原果菜市場首創架設即時影像。（陳淑娥攝）

經發局與豐盟有線電視合作，在豐原區公有市場及豐原果菜市場首創架設即時影像。（陳淑娥攝）

經發局與豐盟有線電視合作，在豐原區公有市場及豐原果菜市場首創架設即時影像。（陳淑娥攝）

台中市府為防止傳統市場成為防疫破口，宣導民眾按身分證字號尾數採買，盼透過分流降低群聚感染風險。經發局與豐盟有線電視合作，在豐原區公有市場及豐原果菜市場首創架設即時影像，讓民眾採買前先上網看人潮，獲得婆婆媽媽肯定。

全國防疫三級警戒延長至28日，全力防堵疫情擴散，但傳統市場經常湧入許多婆婆媽媽採買，恐有群聚感染之虞，市府推動民眾按身分證字號尾數到市場採買，單數每周三五日、雙數每周二四六，獲得廣大市民肯定且皆願意配合，各市場自治會也響應推動，盼透過人潮分流降低群聚感染風險。

為加強防疫以及人潮分流管制，台中市經發局與豐盟有線電視合作，在豐原區公有市場以及豐原果菜市場架設即時影像，為中市菜市場首座即時影像系統，讓民眾採買前先上網看人潮。

台中市議員張瀞分說，民眾除了依身分證字號尾數到市場分流採買外，如果再搭配即時影像，讓要前往菜市場採買的民眾，先觀看人潮，再決定是否前往，可大大強化分流效果。

經發局表示，落實市場分流政策，也鼓勵民眾多利用市府線上採購服務，若真的要去菜市長採買，也要落實人潮分流，民眾可上台中市政府經發局官網觀看傳統市場即時影像，在家先了解市場人流情形。

經發局提醒，民眾按身分證字號尾數分流到市場採買，每周盡可能出門一次，一次買好買滿，降低群聚風險，全程佩戴口罩、配合體溫量測、手部消毒及實聯制等各項防疫措施，呼籲民眾共體時艱，只有防疫不鬆懈，主動積極配合，才能安心守護大家健康，共同防堵疫情。

(中時 )