澳門賭王何鴻燊去年5月病逝，享耆壽98歲，他生前有四房太太，共生下17名子女，其中與三姨太陳婉珍生下兩女一子，除了何超雲外，何超蓮、何猷啟則是龍鳳胎。何超蓮最近在IG回應網友提問，有人問她買過最貴的東西是什麼？她透露是一枚10克拉的心型鑽戒，但並非為她自己所買，而是上月補送給媽媽遺失的母親節禮物。

30歲的何超蓮外型甜美、身材完美，被封為「最美千金」，她不僅有自己的餐飲事業，也熱衷於做公益，2019年她認戀大陸男星竇驍，小倆口公開後愛的十分高調，最近還一起上實境秀，卻傳出兩人不敵魔咒分手，何超蓮第一時間否認，並表示自己正在隔離期。

何超蓮過去曬出小時候與父母合影。（圖／翻攝自何超蓮Laurinda微博）

昨(10日)人在澳門隔離的何超蓮一時無聊找網友玩問答遊戲，有人問身家上百億的她買過最貴的東西是什麼？她說早年爸爸曾送她媽媽一枚10克拉大小的心型鑽戒，3年前媽媽陪爸爸在醫院養病，進洗手間後先將鑽戒交給傭人，「傭人姐姐珍而重之用紙巾包著帶回家，然後回家了上廁所就順便把它沖走了」。

何超蓮回答網友提問。（圖／翻攝自laurinda_ho IG）

何超蓮說，因為爸爸去年過世，再也送不了媽媽禮物，讓媽媽覺得很遺憾難過，3年後何超蓮終於尋覓到一樣的心型鑽戒，就在上月當作母親節禮物補送給媽媽，最後還開玩笑說：「10克拉心型鑽是真的貴啊爸」，之後也大方分享用過最好用的NuBra，和小名DaDa只是因為「Laurinda很長，DaDa比較好記」，被誇不愧是最親民的富家千金。

(中時新聞網)