蘋果(Apple)稍早前公布2021 年 Apple 設計大獎,針對創新、視覺與圖像設計、互動性、愉悅與樂趣、包容性,以及社會影響力等面向,分別選出2款應用程式或遊戲app,表揚各地優秀的開發團隊與其開發意念,在WWDC21(蘋果全球開發者大會)期間,更值得有興趣投入app開發的團隊與開發者借鑑學習。

蘋果公佈的2021年度 Apple 設計大獎結果,共表揚了來自全球各地共 12 款一流 app 和遊戲的開發者。蘋果指出,Apple 設計大獎的獲獎者將大膽、富含創意且獨具一格的新點子實踐於人們的生活。透過他們的才華、遠見、品味、決心和努力,激勵了 Apple 開發者社群中的同儕,更鼓舞了 Apple 的所有成員。Apple 全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 表示:「今年的 Apple 設計大獎獲獎者重新定義了我們對美好 app 體驗的期望」、「這些開發者的作品是我們六個新獎項類別的完美典範,體現了 app 和遊戲在日常生活中所扮演的重要角色。」

你我的日常生活,由於對智慧型手機的倚賴,更是與各式各樣的app緊密連結。如果你正在尋找下一個令你驚艷的app或是遊戲,絕對不能錯過以下的佼佼者。

【包容性】

此類別的獲獎者藉由支持來自多元背景、能力水準和語言的族群,為所有人提供絕佳的體驗。

*應用程式/《Voice Dream Reader》

Voice Dream Reader 是由美國的團隊Voice Dream LLC 所開發,是一流的文字轉語音 app,支援超過 24 種語言,以及 PDF、網頁或電子書等各種類型的數位文本,將內容大聲朗讀出來。其適應性強大的功能和高度客製化的設定,讓任何人都能選擇音調、音色、口音和速度皆完美的語音,以獲得最佳的閱讀體驗。

*遊戲/《HoloVista》

HoloVista 是由美國的團隊Aconite所開發,支援多項輔助使用功能,包括運動控制、文字大小、文字對比度、聲音和視覺效果強度選項。充滿巧思的互動設計和考量,造就可透過多種方式體驗和感知的遊戲玩法。

獲獎作品《Voice Dream Reader》、《HoloVista》。(摘自蘋果官網)

【愉悅與樂趣】

此類別的獲獎者運用 Apple 的科技,提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。

*遊戲/《Pok Pok Playroom》

Pok Pok Playroom 是由比利時團隊Pok Pok所開發,是一款逗趣、且動畫製作精美的 app,以其考慮周到的設計和迷人的互動擄獲使用者的心。歸功於其細緻的觸覺回饋和充滿現場感的音效,這款 app 為所有年齡層的孩子提供無盡的樂趣,同時鼓勵創造力和實驗精神。

*遊戲/《Little Orpheus》

Little Orpheus 是由英國團隊The Chinese Room所開發,是一款引人入勝的平台休閒遊戲,結合了簡易的操作、優質的故事劇情,以及近似主機的體驗。遊戲設計了多樣化的關卡,且在每個環節都加入巧妙的驚喜,並透過幽默的對話,保持輕鬆的遊戲體驗。

獲獎作品《Pok Pok Playroom》、《Little Orpheus》。(摘自蘋果官網)

【互動性】

此類別的獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和簡易的控制方式。

*應用程式/《CARROT Weather》

CARROT Weather 由美國的Brian Mueller, Grailr LLC所開發,以其幽默的天氣預報和獨特的視覺效果聞名。最近的設計更新,更為它在所有 Apple 平台上帶來了簡潔、優雅的體驗。從機智詼諧的天氣預報、強大的可客製化小工具,到一系列實用的錶面,這款 app 充滿了無窮的樂趣。

*遊戲/《Bird Alone》

Bird Alone 由加拿大George Batchelor所開發,遊戲透過探索性互動結合手勢、觸覺、視差效果和動態音效,打造豐富多彩的的遊戲世界。透過巧妙的通知整合、圖像設計,以及會根據現實中的天氣、季節和時間而變化的音樂,這款遊戲變得栩栩如生。

獲獎作品《CARROT Weather》、《Bird Alone》。(摘自蘋果官網)

【社會影響力】

此類別的獲獎者以有意義的方式改善生活,凸顯重要議題。

*應用程式/《Be My Eyes》

丹麥S/I Be My Eyes團隊開發的Be My Eyes 使盲人和低視能人士能夠透過他們的相機,與來自世界各地的志工配對,讓志工協助他們辨識物體。涵蓋 150 多個國家和 180 多種語言,該 app 協助超過 30 萬名盲人和低視能使用者以及超過 450 萬名志工 。

*遊戲/《Alba》

英國開發團隊ustwo games所開發的這款遊戲,故事訴說到眼見市政當局為了建造飯店,即將夷平自然保護區,Alba 挺身而出,拯救當地的野生動物,修復保護區的橋樑,並清理城鎮周邊的垃圾。這個遊戲在講述關於家庭、社區、行動主義和善意的故事的同時,展現了尊重環境的正面效應。這款遊戲每被下載一次,就會有一棵樹被種下,以支持馬達加斯加的再造林計畫。

獲獎作品《Be My Eyes》、《Alba》。(摘自蘋果官網)

【視覺與圖像設計】

此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精妙的介面和高品質的動畫,造就獨特而具凝聚力的主題。

*應用程式/《Loóna》

Loóna 是由來自白俄羅斯的Loóna Inc所開發,結合放鬆活動、故事和環境聲,提供優雅的動畫睡眠課程。從類型、顏色、動畫到 3D 內容,其介面的每個面向都經過精心設計製作,創造舒緩、平靜的體驗。

*遊戲/《原神》

「原神」是由中國大陸的米哈遊公司所開發。驚心動魄的戰鬥場面和綿延不絕的地景開拓了手機遊戲視覺效果的新篇章。無論玩家是在對戰史萊姆、召喚地震、投擲閃電,或是引風來增幅火焰和暴風雪,動態模糊、陰影品質和影格幀率等參數都可即時重新配置。

獲獎作品《Loóna》、《原神》。(摘自蘋果官網)

【創新】

此類別作品以創新方式運用 Apple 科技,此類別的獲獎者提供最先進的體驗,在各自的創作類別中脫穎而出。

*應用程式/《NaadSadhana》

NaadSadhana 由印度的Sandeep Ranade所開發,是一款多功能、錄音室品質的音樂 app,可讓所有音樂類型和專業的音樂家不受限制地表演、發表他們的音樂創作。最初,NaadSadhana 將自己定調為印度古典歌曲演唱的 app,而目前 NaadSadhana 已擴展到支援七種不同類型的音樂。在人工智慧和 Core ML 的基礎上,該 app 可以聆聽歌手即興創作的人聲演唱,提供音準的即時反饋,並即時產生與之相配的背景音樂。

*遊戲/《英雄聯盟:激鬥峽谷》

「英雄聯盟:激鬥峽谷」由美國的Riot Games所開發,將複雜的 PC 遊戲體驗完整地呈現在行動裝置上。Riot Games 團隊重新構思了這款深受喜愛的遊戲,透過專為行動裝置設計的精緻觸控、幫助新玩家上手的自動瞄準系統、行動裝置專屬的相機設定等,讓玩家完全沉浸在英雄聯盟的世界中。

獲獎作品《NaadSadhana》、《英雄聯盟:激鬥峽谷》。(摘自蘋果官網)

蘋果為了鼓勵上述開發者,除了將頒發象徵榮譽的 Apple 設計大獎實體獎座之外,今年的獲獎者還將獲得一套獎品組合,包含能讓開發者繼續創造出色的 app 和遊戲的硬體配件。可於Apple 設計大獎網頁進一步了解更多有關資訊與入圍者。

(科技)