前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗的政策，11日與孫文學校總校長張亞中、新黨主席吳成典等人赴台北地檢署告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中3人涉嫌瀆職、圖利。鍾琴呼籲台灣人民一同響應告發，張亞中更痛批，台灣最醜陋的風景是這3個人。

鍾琴表示，政府為何放寬疫苗檢驗標準，讓他們百思不得其解，疫苗要打進身體，是救命的藥物，未經過完整試驗、審查前就放行，萬一在體內產生嚴重不良反應，政府能負起責任嗎？如今大家知道，政府去年擋東洋製藥的3000萬劑疫苗，就是要圖利國產疫苗，如果有人認同，可直接引用訴狀，一起向司法告發。

張亞中則說，台灣最美麗的風景是人，最醜陋的風景是這3人，他們在疫情期間做的事人神共憤，疫情牽涉到人民生命，比甚麼都重要，但政府為了扶植國產疫苗，不惜拒絕民間捐贈，也不積極採購國際認證的疫苗，對得起老百姓嗎？

張亞中強調，大家雖然都支持國產疫苗，希望能大放異彩，獲得國際認可，但仍應合乎檢驗標準。外交部長聲稱要在疫苗戰裡對抗極權，保護自由民主，但這跟疫苗根本就兩碼子事，3人為了少數利益或意識形態，延宕老百姓接種疫苗時間，把人民當白老鼠，很可惡。

吳成典也說，台灣醫學能力是最好的，會陷入到今天這個地步，就是這3個人造成，這3人要負最大責任。憲法保障人民有免於恐懼的自由，卻因政府荒腔走板的政策，讓人民這1個月來緊張的不得了，因此今天站出來喚醒全國同胞。

(中時 )