國中教育會考今(11)日公布成績，台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭表示，今年獲5到6級分的考生占比多，在於考題「未成功的物品展覽會」，發揮空間廣且多元，取得6級分的題材，除了有籃球、音樂盒、橘子汽水，甚至還有烹飪失敗的餐點、飼養失敗的寵物以及告白失敗的情書等等，展現年輕世代的生活樣貌。

曾芬蘭提到，今年寫作測驗出題方式為圖文並陳，以引導學生聚焦考題，可連結經驗來表達個人想法，並以抒情或議論等文體來呈現，發揮空間廣，因此獲得5到6級分的考生比過去多，超過總體考生2成。

曾芬蘭也說，考題雖為「未成功的物品展覽會」，乍看題意好像是負面的意思，但學生可以嘗試反思挫敗，正向面對曾失敗經驗或回憶，抒發個人期待或想望，因此題目是充滿正面意義的。

在獲得6級分的題材方面，有考生以老舊電視、吊扇，以及不斷冒汗的冰冷橘子汽水，帶出與外公相處的盛夏時光，描述祖孫互動的情景，並追憶過往，以「橘子汽水」作為未能及時表達的感謝之象徵意涵。

考生在該份試卷當中提到，「外公是土生土長的山東漢子，說起話來總有一股濃厚純正的山東話迎面而來。我喜歡跟在外公身後望著他因年少服兵役而練就一身的強壯體魄，像台複讀機，樂此不疲的操著不專業的山東話，複讀一次他的每字每句」。讓他最難忘的是外公以爽朗的笑聲說：「孩子，咱們買汽水去」，因此以橘子汽水表達對外公的想念。

另一份獲得6級分的寫作題，考生則是以「曾經耀眼、現今破敗的音樂盒」開場，帶出雙胞胎姊妹因性格差異而引發的衝突，生動描寫兩人相處情勢變化、心境 轉折，並能進一步闡述，放下爭鬥心態，欣賞另一半以不同風格詮釋人生的轉變。

更有一名寫作獲6級分的考生，以「腰帶」為展品作為主題，敘寫參加武術比賽時，因虛榮而繫上華美卻不利於兵器操作的絲綢腰帶、導致比賽挫敗，並透過「腰帶」質地、花色的描述，反映過去執著於華而不實迷思的自我，以及脫去浮華，轉而厚植素樸實力之改變。

(旺報 )