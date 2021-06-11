新冠肺炎疫情嚴峻，全台防疫警戒提升至第三級，為落實非必要少出門的防疫政策和降低接觸感染風險，環保署調整延長部分機車排氣定期檢驗期限，行照發照月份為今年4月至10月的機車、及定期檢驗不合格或逾期未定檢且限期改善期落於今年5月15日後的機車，排氣定檢期限統一延長至今年12月31日，民眾只要在期限前完成定檢即可，不用擔心逾期受罰。北市環保局也提醒後續若疫情趨緩，民眾應抽空前往定檢，避免年底檢驗塞車。

領有牌照出廠滿5年以上的機車，且未在交通監理單位辦理停駛、報廢、繳銷牌照、註銷牌照及失竊登記的車輛，每年皆應實施排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成，若逾期未定檢處500元罰鍰，逾期6個月仍未定檢，將再處3000元罰鍰，遲未完成改善者最重註銷牌照。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，配合防疫管制措施、減少人群接觸感染風險，環保署已統一將發照月份為今年4月至10月的機車，以及定期檢驗不合格或逾期未定檢限期改善期落於今年5月15日後者，排氣定檢期限統一延長至今年12月31日止。

她指出，車主若不清楚應定檢日期，除可直接檢視行車執照外，也可直接加入環保局[email protected]官方帳號「定檢好康愛報報」並註冊，每年就會收到定檢通知。如車輛已無法使用或遺失等情形，車主也應主動至監理機關更新車籍資料，以免逾期受罰。

環保局提醒，目前落實防疫已為全民首要任務，需靠大家一同努力，後續若疫情趨緩，民眾應抽空前往定檢，以避免年底屆期前，大量湧入機車檢驗站，導致檢驗塞車及久候問題。台北市12個行政區皆有排氣定檢站，不需任何費用，不到5分鐘的時間就可檢測完成，疫情期間外出須佩戴口罩，注意維持社交距離，維護自身安全，一起安心防疫並共同守護良好的生活環境。

(中時 )