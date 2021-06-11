110年國中會考成績11日終出爐，幾家歡樂幾家愁，復旦中學成績亮眼，復旦國中指出，即使全國5A人數少了千餘人，本校仍有5成5的同學成績達5A標準，達5A10＋人數更達26人，資優表現全市第一。

110年國中會考今放榜，全國5A人數相較以往減少千餘人，復旦中學指出，這次會考本校有5成5的同學約300人成績達5A標準，且達5A10＋人數亦達26人，成績相較全國仍舊亮麗，並補充，各科皆有4分之3的同學獲得精熟（A級），數學科更是近9成同學達精熟，國、數則皆約兩百人為最高標記A＋＋。

復旦中學表示，目前會考5A的同學中，逾三成同學近180人達5A7＋，並預估200人可達桃園公立學校第一志願錄取標準，復旦中學指出，目前其中已有106人直升高中部，依照過去經驗，這些同學將有3成5以上會考上台大或醫學系，7成5以上可錄取台清交政成。

(中時 )