總統下午電台連線跟鄉親報告防疫 11:442021/06/11 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統下午電台連線跟鄉親報告防疫。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情尚未減緩，蔡英文總統今下午接受電台連線，將透過廣播跟地方鄉親報告防疫工作；這也是蔡總統近來首度接受媒體連線訪問。 蔡總統疫情爆發後，最近都採用直播方式對外說明相關防疫工作，安撫人心，但今下午首度透過電台連線，跟鄉親報告。 第一線媒體人 爭取優先打疫苗 港府強烈反對英國之香港問題半年報告 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #連線 #電台 #鄉親 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 魔術師陳日昇接種13價疫苗 曝施打後身體狀況 11:092021/06/11 娛樂 中駐英使館堅決反對英《香港問題半年報告》嚴正交涉 09:462021/06/11 兩岸 衛福部本周追加267億預算 許淑華忍不住問一句 3600網友讚爆 08:482021/06/11 政治 新冠肺炎重創台灣半導體地位 CNN：這項危機比疫情更嚴重 12:212021/06/11 國際 胞兄打疫苗爭議 張麗善公開說明：同住者接種疫苗規定到6／9都未取消 13:012021/06/11 政治 影／124萬劑AZ將配發 指揮中心：1到6類依居住處就近施打 09:202021/06/11 生活 國產疫苗 不易應付變種病毒 04:102021/06/11 焦點要聞 憂居家辦公營業秘密外洩 智慧局有教戰守則 11:222021/06/11 財經 新冠疫苗預約遭秒殺 肺炎鏈球菌疫苗也瘋搶到缺貨 12:332021/06/11 生活 疫情創造消費新模式 達美樂業績成長3倍 09:242021/06/11 財經 台灣晶片業遭疫情考驗 美媒爆更大危機在後頭 13:172021/06/11 財經 政治熱門新聞 何時輪到你我打疫苗？ 蔡英文：7月開放一般民眾施打 - 政治 鍾琴怒告蔡英文、蘇貞昌、陳時中瀆職 圖利高端 - 政治 特權打疫苗遭爆「綠友軍」比敵軍多 鄉民秒懂：難怪陳時中軟了 - 政治 3＋11案後范雲現身質詢台 提問內容曝光 - 政治 傳綠營大咖偷打診所疫苗？媒體人驚嚇：名單非常精彩 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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