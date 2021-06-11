疫情尚未減緩，蔡英文總統今下午接受電台連線，將透過廣播跟地方鄉親報告防疫工作；這也是蔡總統近來首度接受媒體連線訪問。

蔡總統疫情爆發後，最近都採用直播方式對外說明相關防疫工作，安撫人心，但今下午首度透過電台連線，跟鄉親報告。

(中時 )