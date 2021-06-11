美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，看好祥碩6月營收將持續成長，第二季營運也將符合市場預期，點名祥碩仍是PC半成品中的首選個股，重申其加碼、目標價1800元。

美系外資表示，祥碩5月營收為4.97億元，季成長12%、年成長46%，以過去五年歷史經驗來說，祥碩6月營收月對月通常都是呈現正常長，這也顯示祥碩第二季營收若以美元計算，年增加上看10%，考慮到美元貶值恐至6月，祥碩整體第二季營收將可望符合市場預期，故重申其加碼、目標價1800元。

美系外資指出，祥碩目前仍然是在PC半成品中的首選個股，主要是來自於美國市場得客戶需求以及當前的低庫存狀況。

美國市場在祥碩營收占比最大宗，其中AMD又是祥碩最重要客戶，祥碩對第二季、下半年營運展望樂觀，對於PC產業也正向看待，且祥碩看好明年PCIe Gn4進入量產後，將更有利於產品組合，不僅如此，也傳出祥碩已經順利拿下超微新一代600系列晶片組訂單，預期2022年將開始進入量產，祥碩營運有機會一路好到2022年。

(時報資訊)