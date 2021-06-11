台灣疫情五月轉趨嚴峻，三級警戒再次延長到6月底，各行各業都更謹慎防疫維持營運，根據信義全球資產公司統計上市櫃大型交易，5月商用不動產交易共24筆，交易規模為126億元，其中工業地產15筆，交易規模78億最多；另外土地交易共9筆，交易規模為150億元。5月大型交易仍延續產業近期需求，暫未反映出國內疫情對商用不動產的衝擊。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，財政部公布5月出口總值374億美元，是今年1-5月最高，也是歷年單月新高，外銷動能強，讓半導體與科技製造業有因應國際供應鏈訂單的科技廠房需求。此外，疫情下大量線上購物衍生的物流倉儲、以及零接觸經濟模式下，電子支付與遠距服務所帶來對高規格IDC資料中心機房需求，這些都仍會是工業地產的需求支撐；但若受疫情而有較多停工現象，讓國際訂單外移，影響就會很大。

土地類交易衝擊也較低，雖然一些民間或政府標售因疫情暫緩，會影響短期交易規模，但土地是建商長期經營的存貨，預期體質佳的建商會持續購地，但會利用調節推案速度來減輕壓力；至於餘屋多、財務壓力大的建商，售地變現情況可能增加。

辦公室部分，許多企業開始進行數位轉型或多元化服務來維持營收，在更專注謹慎於本業營運下，對辦公室短期需求可能趨緩或延後，但受衝擊較大的企業則會有退租或求售的現象。未來在防疫思維下，WFH辦公模式會讓企業更謹慎評估需求辦公空間大小、另外人員分流模式，也會讓企業增加第二辦公室，或將原規劃在廠房內的辦公空間分離出來另設辦公室。

受衝擊最嚴重的無疑是店面與旅館類。由於餐飲休閒住宿業營收多受影響，會有較明顯到期不續約或提前退租現象，屋主避免承租業者退租，多會採短期降租。至於已空置物件，在無收益且需求少狀況下，要處分更顯不易，會以有重建價值物件較有交易機會。

總經理柯宏安表示，五月份的交易多是在幾個月前就已進行的，是不能完全反映商用不動產受疫情的衝擊，評估短期內仍可能有買氣謹慎與遞延，但商用不動產與產業營運表現高度相關，從目前各種產業的整體狀況，且台商回流資金多，只要疫情能夠逐步控制降溫，對商用不動產市場仍是審慎樂觀。

(時報資訊)