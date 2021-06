疫情持續嚴峻,影響民眾捐血意願,台灣血液庫存量已低於4天,未達安全庫存量,各種血型均缺,台灣血液基金會除了加強各捐血作業場所消毒、人流控管外,有意捐血民眾在出發前,也可於新竹捐血中心網站,確認各站捐血時間等訊息。

依據台灣血液基金會提供的資料顯示,全台血液庫存量在11日上午為3.7天,遠低於安全庫存量,新竹捐血中心所轄的桃、竹、苗地區6月起單日捐血民眾低於300人,顯示民眾的捐血意願不高。

為了維護捐血者的健康,台灣血液基金會也向疾病管制署提出件疫,期望能讓規律捐血者優先接種COVID-19疫苗。每年6月14日為世界衛生組織訂定的世界捐血人日,今年主題為「捐血,讓世界繼續跳動!」(Give blood and keep the world beating),期望呼籲民眾,透過持續捐血,讓世界脈動持續跳動,守護人民生命及健康。

為維護安全捐血環境,各捐血作業場所也持續清潔、消毒,且均設置實聯制、人流控管,民眾入內須全程戴口罩、消毒手部、配合健保雲查詢,也可透過網路預約捐血。新竹捐血中心部分捐血點作業時間延長及異動,民眾可加入「愛捐血」官方帳號,或至新竹捐血中心官方網站查詢。

(中時 )