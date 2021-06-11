疫情持續嚴峻，影響民眾捐血意願，台灣血液庫存量已低於4天，未達安全庫存量，各種血型均缺，台灣血液基金會除了加強各捐血作業場所消毒、人流控管外，有意捐血民眾在出發前，也可於新竹捐血中心網站，確認各站捐血時間等訊息。

依據台灣血液基金會提供的資料顯示，全台血液庫存量在11日上午為3.7天，遠低於安全庫存量，新竹捐血中心所轄的桃、竹、苗地區6月起單日捐血民眾低於300人，顯示民眾的捐血意願不高。

為了維護捐血者的健康，台灣血液基金會也向疾病管制署提出件疫，期望能讓規律捐血者優先接種COVID-19疫苗。每年6月14日為世界衛生組織訂定的世界捐血人日，今年主題為「捐血，讓世界繼續跳動！」（Give blood and keep the world beating），期望呼籲民眾，透過持續捐血，讓世界脈動持續跳動，守護人民生命及健康。

為維護安全捐血環境，各捐血作業場所也持續清潔、消毒，且均設置實聯制、人流控管，民眾入內須全程戴口罩、消毒手部、配合健保雲查詢，也可透過網路預約捐血。新竹捐血中心部分捐血點作業時間延長及異動，民眾可加入「愛捐血」官方帳號，或至新竹捐血中心官方網站查詢。

(中時 )