新冠肺炎疫情持續嚴峻，電話詐騙案卻越發猖獗，高雄市楠梓區一位民眾9日接獲自稱中華電信行政人員來電，指他涉及販毒洗錢案，要求提供相當金額給法院監管，被害人不疑有他，與自稱林警官的車手相約面交，3秒鐘就損失140萬元，事後驚覺不對才報警，警方逮捕26歲宋姓犯嫌，確切案情還須釐清。

前日上午10時許，被害人在家中接獲電話，詐騙集團宣稱自己是中華電信行政人員，稱他涉及洗錢和販毒案件，現已由檢調接手調查，要求被害人提供140萬元給法院監管「以證清白」。

被害人當下不疑有他，立刻提領140萬元，並與自稱是林警官的26歲宋姓男子約在自家大樓門口交付，詐騙集團事後還想繼續行騙，再度要求被害人提供帳戶內金額，被害人這才驚覺有異而報警。

被害人昨日上午與詐騙集團假意相約要付錢，楠梓警分局員警則在一旁埋伏，趁面交時一擁而上，逮捕前來面交的宋姓男子並查扣其身上的3萬4000元，訊後依詐欺罪嫌移送，確切案情還須釐清。

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(中時新聞網)