新竹縣政府在竹北、竹東、湖口規畫4個社區篩檢站，其中台大生醫站已經開始運作，竹北的府前站、湖口的鳳山站最快下周可開始進行篩檢，竹東的篩檢站仍在建置中，新竹縣長楊文科表示，篩檢站未來可從每周160人提升為640人，請民眾把醫療資源優先讓給有症狀、高接觸風險者預約。

竹北府前站的地點位於新竹縣政府前公11公園旁，6月9日進場設置，而湖口鳳山站則位於鳳山工業區內臨時停車場，在榮光路與鳳工三街交叉路口，已在10日完成建置，預計最快下周二前完成動線規畫及整體設置，縣府目前研擬6月15日開始運作。

楊文科表示，社區篩檢站是提供給高接觸風險者、相關症狀者優先使用，若無上述狀況，無須預約，請把醫療資源留給需要的人，才能盡速掌握疫情狀況。楊文科也到府前站關心建置進度，府前站、竹東站為慈濟基金會捐贈，府前站未來可由4名醫師同時提供服務，也設置等待區、登記區、休息區帳篷及臨時廁所等。

國軍新竹後備指揮部每天派出10位弟兄支援4個快篩站，協助相關行政作業工作，楊文科也特別感謝國軍的支持與付出，共同守護國人健康。

未來4個免費篩檢站運作後，縣府規畫湖口鳳山站、竹東站於啟用後，每周三、五下午開放篩檢，府前站與生醫站則於每周二、四下午開放篩檢，近期將於新竹縣衛生局網站首頁的便民服務中，開放線上預約報名，有需要的民眾可上網登記。

(中時 )