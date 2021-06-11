新冠肺炎疫情全民警戒，很多民眾身心壓力大，遭遇工作、財務、人際關係衝擊，甚至面臨罹患憂鬱症的風險，衡山基金會指出，除了防疫之外，如何紓解精神上的壓力，也是這段期間須特別關切的身心議題，特別提出「健康八部曲」，避免成為疫情之下的健康受災戶。

疫情未見平緩，許多人宅在家中不免感到焦慮、情緒緊繃、壓力大或煩躁，甚至感到孤立無援，學生在家上課，造成不少家長和孩童的關係緊張。

衡山基金會職能治療師葉崇弘指出，只要透過一些小小的改變，每天都能保持健康的心理，提出「健康八部曲」。

1.聽音樂：音樂可促進情緒平復，改變身體內細胞的化學作用，甚至改善內分泌系統，只要找到能讓自己陶醉的音樂，就能達到宣洩情緒的效果。

2.與動物相處：與喜歡的動物夥伴相處，能夠調劑身心，增加大笑次數，還能提高「腦內啡」及「催產素」的分泌，有助於減輕壓力及緩解疼痛，甚至還能減低血壓。

3.喝茶：茶類是不錯的減壓飲料，比如貓薄荷、檸檬香蜂草、洋甘菊；但如果你有睡眠障礙問題，記得中午之前喝，並且酌量飲用。

4.深呼吸：深呼吸能將氧氣提供至大腦，刺激副交感神經系統，並透過降低心跳速率與血壓的方式來減緩壓力，甚至能緩慢調節你的內分泌系統，提高抗壓能力。

5.大笑：大笑不僅能降低緊張情緒，還能減少身體分泌壓力激素「皮質醇」，並促進大腦分泌提升好心情的化學物質「腦內啡」，透過看喜劇片、脫口秀或者搞笑漫畫，讓自己大笑吧！

6.運動：各種類型的運動，都能幫助大腦分泌「腦內啡」，使你感到快樂或者忘掉焦慮情緒或壓力。

7.洗熱水澡：根據美國國家健康研究院報告指出，熱水有助血管擴張，能增加血氧量，減少肌肉緊繃，還能放鬆身心，有助於緊繃壓力釋放。

8.多吃蔬菜水果：多吃水果和蔬菜對健康有利似乎已經是老生常談，但研究顯示，食品不但能滿足人們的饑餓感，同時還需要滿足人們腸道內所生活的上萬億細菌的需求。

如果食物吃對了，腸道細菌均衡有助於減少焦慮症狀，從而起到減輕壓力的效果，蔬菜水果可以影響你腸道內的細菌種類和平衡，腸道內的細菌群又會影響大腦的情緒，均衡飲食能讓你的大腦舒緩平靜。

是否獨自宅在家，或是與小孩相處得快崩潰？葉崇弘建議透過「健康八部曲」，和小孩來場逗趣的親子音樂會、追劇大笑、做做簡單的運動操，都可緩解壓力，讓親子關係更融洽，也能大家視訊一起做，防疫之外，也要維持良好生活習慣，才能健康一百分。

(中時 )