立法院聯席委員會今日審查紓困4.0預算，立委劉世芳質詢時指出，金管會發布停止召開股東會，現在看起來疫情還會延續下去，七八月仍然是警戒狀態，股東會要求實體召開，要延到何時？

經濟部次長林全能回應，必須跟金管會交換意見，哪些因應方式，非公開發行公司，依據公司法，以視訊方式進行，約70多萬家。

劉世芳也指出，是要修公司法第172-2條，長長久久實施，還是依據傳染病防治法做特殊因應措施，讓1,931家上市櫃公司以視訊方式召開股東會？立法院已經考慮要用視訊開會，司法院也要求修法，以視訊方式處理，股東會為何不能用視訊？

林全能表示，公司法的規範，要修法需要比較長的時間，目前可否依據特別條例第7條執行，會跟金管會做密切研商，以公司法和金管會的基礎，快速進行討論，做更好處理。經濟部會趕快跟金管會討論，金管會宣布到六月底暫停，那一定會在六月底之前發布結果。

(工商 )