立法院議事轉播

國內疫情延燒，連外媒都指破口來自機組員「3+11」政策檢疫放寬，而民進黨不分區立委范雲因開協調放寬機師檢疫期，改為「3+11」，也被外界認為是「罪魁禍首」。范雲今(11日)現身立法院聯席委員會，但未質詢衛福部長陳時中，而是質詢教育部長潘文忠關於遠距教學狀況、特教生遠距困境、建教生紓困方案。

范雲今在立法院質詢時提到，遠距教學問題頻傳，弱勢學生更弱勢，現況是看到有學生在山上訊號很差，還有調查指出全班皆能線上學習的學生僅50%，因此要教育部現在就要盤點遠距教狀學狀況、停課不停學的軟硬體支援，還有多少遠距中輟生，讓進度落後學生有協助方案，這兩點部長能否努力?

對此，潘文忠回應，停課不停學把之前做的盤點跟調度做一次檢驗，也跟縣市政府做處理，發現還是有不足之處，有做緊急調度，尤其像五大電信業提供SIM卡，也有民間團體號召4G分享器，政府與民間一起做，可以因為實踐後而知道那些不夠，會積極做，也有得到訊息有些設備設施夠了，但家庭沒辦法給支持，學習效益不夠，這部分也請國教署做努力。

接著范雲說「特教生的加倍阻礙，有接近三成的人需要老師專業協助才能協助，還有裝備不足」，潘文忠表示，特教生在這一波一定更不容易，有發現也做一些資源協助，像是線上聯繫等協助，想辦法幫忙；後來范雲再問「大學生都可以申請緊急紓困助學金，但高中職建教生沒被覆蓋到?」潘文忠回應，有得到關切，有請國教署盤點也會專案協助這些建教學生。

范雲今日質詢畫面曝光後，有網友則在《批踢踢》留言表示，「你搞得大家沒辦法上課，是在靠腰什麼」、「自己辭職很難嗎」、「還不都妳搞出來的」。

(中時新聞網)