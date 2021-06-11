歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線4區中低及低收入戶逾1500戶。(曹婷婷攝)

疫情嚴峻，每天更換1片口罩對弱勢中低收入民眾而言，卻是負擔，往往為了省下口罩錢而重複使用，歸仁獅子會會長邱明財及台南市議員許又仁合計採購口罩8萬片、1600盒，捐助仁德、歸仁、關廟、龍崎4區中低收入戶、低收入戶家庭共計1519戶，助弱勢安心抗疫。

邱明財和台南市議員許又仁表示，屢接獲基層反應，中低收入戶、低收入戶家庭因經濟弱勢，長期買口罩已形成家計負擔，因此，邱明財會長向歸仁獅子會提議募資捐贈，透過市議員許又仁瞭解中低收入總戶數及需求，歸仁獅子會出資及市議員許又仁共襄善舉，合計採購口罩8萬片口罩，委請南關線4個區公所協助轉發。

邱明財表示，疫情嚴峻，民眾更應嚴守各項防疫措施、防止疫情擴散，減少防疫人員工作負擔，顧慮到中低收入戶處於經濟弱勢，所以發起捐贈口罩，為防疫工作略盡棉薄心力，更大聲疾呼「戴好口罩、齊心抗疫」。

歸仁區長魏文貴表示，目前列冊的低收入戶、中低收入戶，歸仁區有600戶、仁德區有533戶、關廟區有360戶、龍崎區有26戶，共計1519戶，在疫情嚴峻之際，歸仁獅子會邱會長及會員之善舉，無謂是一場及時雨。

許又仁說，疫情嚴重，每個人每天都需要戴口罩，中低收入戶常因經濟問題沒有辦法每天更換一片口罩，但不換也不行、不帶又會被罰，已造成家庭經濟負擔。

(中時 )