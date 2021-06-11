因中央刻意祭出「不便民」的防疫規定，往返宜蘭台北的國道客運，11日上午旅客搭車的情況相 當冷清。（葛瑪蘭客運提供／胡健森宜蘭傳真）

端午連假即將展開，由於防疫所需，中央特別從今（11）日起祭出「不便民」的措施，希望降低民眾出門甚至跨區移動的意願，往返台北宜蘭間的國道客運，從11日0時就開始實施限制乘客數管制，一班車最多只能搭載6名乘客，由於大多數的旅客都已事先掌握訊息做好心理準備，並沒有什麼意見，但仍有極少部分臨時要搭乘國道客運的旅客，聽到恐怕要等候兩個小時才能搭到車，頓時出現難以接受的表情。

因疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心規定從11日0時起至14日24時止，大眾運輸系統採取嚴格的管制措施，往返台北宜蘭間的國道客運業者也配合辦理，除了每班客運最多載送6名乘客，班車發車時間也拉得較長，甚至有相隔兩小時才發一班車的安排。

葛瑪蘭客運業者表示，11日是正常上班日，會在一早搭車的大多是通勤上班旅客，但這些旅客都能充分掌握訊息，因此有些人已經事先向公司請假，也有些人改自己開車北上，避免因為沒搭上車而遲到；會感到困擾的是臨時要購票搭車的旅客，因為發車的間距拉長，每班車又只能搭載6個客人，難以掌控什麼時候才能補到位上車，等車時間甚至超過兩個小時。

業者說，還好政府有補貼配套措施，否則一班車只載6個客人，業者一定吃不消，而且雖然載客量極少，但相關的防疫措施卻不能打折，站體每小時要消毒一次，車輛到站後也必須立即消毒一次，反倒是客運的駕駛相當開心，因為長時間關在家中實在是悶壞了，出勤上班開車就有出門的正當理由，但多多少少還是會擔心有染疫的風險。

(中時 )