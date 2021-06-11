中國今年高考（大學入學考試）落幕，有「高考最牛釘子戶」之稱的四川成都54歲的公司老闆梁實，自2001年高考取消年齡限制後他每年報考，今年如期現身，至今已第25次考試。不過，他坦言自己在今年考試「失手」，打算明年轉考文科。

梁實直言今年發揮很不理想，時間來不及，「英語作文只寫了5分鐘，理綜接近三分之一的題做不完，數學也有一道沒做。題量大的讓人無法應對，做得一塌糊塗。」在如此表現下，梁實今年不打算填報志願，打算明年轉戰文科再考一次「明年肯定比以往都要好」。

梁實第一次報名參加高考，要回溯到1983年中學時期，接連三次都沒考上，他便聽從家人安排投身社會打工。他曾當修理工、伐木工、也曾買賣電視機，但仍會一邊打工一邊溫習。每年1月準時到當地招辦報名參加考試，可惜連續考了5年還是沒有考上。

到1992年，因為年齡限制和結婚，梁實不能參加普通高考，他便報名了成人高考。當時梁實很順利地考上了南京林業大學成人教育學院，但那不是他理想中的大學，他沒有因而感到高興。直至2001年，中國教育部放寬高校招生報名的年齡條件，讓梁實重新點燃了想考大學的念頭，多年來屢敗屢戰。

梁實過去曾揚言，目標院校是考入四川大學數學系，雖然今年的考試不如意，但他說自己屢敗屢戰，還喊話「川大等我。」他的高考之旅什麼時候終止？梁實回應說：「沒有期限，哪天我確實考不動了，就投降了，否則不會投降。」

(中時 )