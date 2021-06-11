今(11日)韓國政府表示，將把目前實施的社交禁令再延長3周。同時，也禁止全韓五人或以上群聚活動。

目前，大首爾地區、東南部大邱市（Daegu）與度假勝地濟州島（Jeju）的社交禁令，都在最高5級中的第2等級。韓國其它地區則是在1.5級。目前，5人或以上群聚是不被允許的。

韓國政府指出，從14日開始至7月4日止，在這延長3周的社交禁令中，部分體育賽事或音樂會將分階段放寬限制。

日前，韓國政府曾宣布，大首爾地區的咖啡廳、KTV與一些娛樂場所可延長營業時間至半夜。至於健身房與SPA水療中心等，也不會再限制打烊時間。目前社交禁令已實施4個月，隨著新冠疫苗接種率增加，韓國政府也將實施新的規範。

從2020年新冠病毒爆發至今，韓國染疫者約146,859位。11日，又多增556位新患者。自3月下旬以來，韓國每日新確診者一直都超過400例，而且沒有減少跡象。

韓國目前也積極增加新冠疫苗接種率，自2月26日開始施打以來，韓國有約20.6%人口，至少已打了第一劑。

衛生政府希望6月底前能為1400萬民眾接種疫苗，到9月達到3600萬人目標。另外，在11月能實現群體免疫，若依目前疫苗接種速度來看，韓國可望將提前達標。

(時報資訊)