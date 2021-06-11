CNBC報導，蘋果公司證實已經延攬BMW負責電動車業務的前高層Ulrich Kranz。此舉成為蘋果認真考慮打造電動車，以迎戰特斯拉等汽車製造商的最新跡象。

現代汽車在今年早些時候曾表示，該公司和蘋果已經就聯手造車的計畫展開協商，但不久後又把話吞了回去，證實已未再和蘋果討論造車事宜。

今年稍早，日產執行長內田誠（Makoto Uchida）在財報會議上被問及是否與蘋果有過接觸時，他雖未直接點名蘋果，但表示日產可能與科技公司聯手打造新世代車輛。惟數日之後，日產即宣布並未與蘋果討論造車計畫。

消息人士表示，汽車製造商不甘淪為「汽車業的鴻海」，只為蘋果代工生產電動車，或許是蘋果無法順利找到造車夥伴的主要原因。

蘋果從未證實自己正在造車，但頻頻從汽車產業網羅人才，並已在加州測試自動駕駛軟體。2018年，蘋果從特斯拉挖角參與Model 3開發工作的Doug Field。

挾其在供應鏈、電池技術和用戶體驗方面的專業知識，一旦蘋果真的發表電動車，絕對會成為現有汽車製造商最強大的競爭對手。

蘋果的汽車開發項目已歷經多次重組，最近一次是在2019年初。該公司雖未透露這位從BMW挖角而來的Kranz是否將為蘋果名為「Special Projects Group」的造車項目效力，但Kranz在組建電動車開發團隊方面擁有豐富的經驗。

在加入蘋果之前，Kranz是電動車新創公司Canoo的共同創始人，該公司正在研發一款自動駕駛電動車。此外，根據彭博社報導，Kranz在BMW領導電動車開發計畫，並成功催生純電動車i3和名為i8 的混合動力跑車。

(時報資訊)