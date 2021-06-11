依據連江縣自來水廠統計，南竿地區有效儲水量24.95％、北竿地區有效儲水量36.24％、東引地區有效儲水量79.41％、西莒地區有效儲水量53.48％。自來水廠指出，東莒臨時海淡廠工程已開始配管工程，若海水淡化機組順利抵達，預期能在7月底前開始產水。

連江縣自來水廠表示，南竿地區有效儲水量18萬9013噸，蓄水量百分比24.95％、北竿地區有效儲水量5萬1145噸，蓄水量百分比36.24％、東引地區有效儲水量6萬7540噸，蓄水量百分比79.41％、西莒地區有效儲水量1萬6083噸，蓄水量百分比53.48％。

連江縣政府指出，東莒海水淡化廠興建及臨時機組建置，10日猛澳沙灘開始進行配管工程，預計在一周內即能完成配置，待新竹海水淡化移撥日產300噸機組抵達東莒後，預計最快7月底即能開始運作產水。

連江縣自來水廠表示，受極端氣候影響，去年無颱風，今年春雨亦持續偏少，依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨偏少機率較高，加上馬祖已進入觀光旺季，用水量大增，現階段水情持續「嚴峻」，持續呼籲鄉親及旅遊業者、遊客節約用水，共同節水抗旱，珍惜馬祖得來不易的水資源。

(中時 )