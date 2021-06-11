【旅奇傳媒/編輯部整理】高聳入雲的摩天大樓，煕來攘往的繁忙街道，大概很多人以為香港就像表面看到的那樣，處處華麗喧鬧。然而仔細觀察，會發現香港在這些繁華的城市形象背後，其實蘊含豐富精采的魅力，經常令人眼睛為之一亮而驚嘆！ 香港做為亞洲其中一個最活躍的藝術文化中心，展現了創意十足的精神，在街頭藝術上尤其突出。

這幾年來，街頭藝術為香港的城市景觀換上大膽創新的外貌，隨處可見因中西文化而碰撞產出的塗鴉藝術，在地與國際藝術家把香港大大小小的街頭當作畫布，揮灑創意，畫出一幅又一幅美麗多彩的壁畫。 街頭藝術令舊社區煥發新活力，不只讓藝術家有所發揮，也把藝術帶入在地人的日常生活，潮酷的塗鴉牆更成為不少旅客拍照打卡的聖地！一起來聽聽三位在港的街頭藝術家分享他們的創作，以及盤點他們最愛的那些藝術感滿滿又能激發創作靈感的社區。

圖：Elsa Jean de Dieu ╱提供

※Elsa Jean de Dieu

定居於香港的法國籍藝術家 Elsa Jean de Dieu ，在香港留下了不少精采的手繪壁畫，畫作主要充滿笑容的人物為主，位於酒吧、夜店和異國餐廳林立的SoHo荷南美食區卑利街，一家餐廳外牆上的歡樂大笑少女壁畫，就是她的得意畫作之一。

圖：Elsa Jean de Dieu ╱提供

這幅畫作位在一家巴西日式街頭小吃餐廳Uma Nota的外牆，Elsa用鮮艷的色彩畫出這個活力四射、歡樂十足的巴西女子，粉紅色的牆面代表日本的櫻花，而飛舞的銀杏葉則把這幅壁畫與店內連結起來。Elsa分享在創作時，很多人會興高采烈地前來交談，然後在壁畫前自拍，她認為藝術作品能夠超越文化差異，產生自然的連結，所以她決定在全香港盡可能畫出許許多多張笑臉，透過創作把快樂與正能量散播出去！

圖：梅慧欣與連佩汶 ╱提供

※梅慧欣與連佩汶

梅慧欣與連佩汶希望通過手繪綠意盎然的壁畫，讓大家看到大自然之美。這兩位好朋友的招牌風格，就是獨特地把迷人的街景與濃郁的植物花卉融合得剛剛好。這樣的風格主要源自於梅慧欣「慢活」的理念，加上在香港出生的連佩汶所致力追求的「家園與傳承」的想法而來。在南豐紗廠活化項目的壁畫中，兩人承接一貫的作法，也把大自然灌注到舊工廠景觀中。位於荃灣的南豐紗廠由舊工廠活化改造，如今成了文創與零售的新地標。

圖：梅慧欣與連佩汶 ╱提供

連佩汶說起當初創作這幅壁畫的啟發，主要是當時發現南豐紗廠新設計工程與保存下來的舊建築結構，雖然怪怪的但卻又和諧地並存，這和兩人一向的風格相符，亦即城市景觀與繁茂樹叢的對比。構思這幅作品時，舊廠房給他們靈感，尤其是那些綠色的柱子，於是兩人把招牌的綠色樹叢融入畫裡，營造出一種欣欣向榮的氛圍與棄置廠房之間的矛盾，令人油然生起一種感傷，最終突出南豐紗廠的過去與傳承。

※Szabotage

英國出生的當代城市藝術家兼設計師 Szabotage，以老派塗鴉美學而聞名。作畫時，Szabotage常常結合東西文化的創作靈感，融入香港獨一無二的元素，所以他的街頭壁畫往往展現濃厚的香港特色。他的作品色彩大膽鮮艷，經常加入大家熟悉的文化意涵，因為他喜歡通過畫作，探討城市建築與社群之間的關係。

圖：Szabotage ╱提供

Szabotage那幅廣受歡迎的巨大龍蝦壁畫就坐落於香港郊區安靜的住宅區村屋外，他回憶當初會創作這個壁畫，主要是他就住在西貢區一個叫龍蝦灣的小社區。一開始，他在住家的牆面上畫了一幅巨大的龍蝦壁畫。結果，在社區裡大獲好評。接著，鄰居紛紛請他在他們的房子外牆上畫畫。作畫時，很多村民會停下來和他聊天，他最大的滿足感就是來自與在地人互動，知道他們看到畫作時的即時反應與回應。他總是驕傲的說，這些位在香港郊區壁畫讓他證明了文化並不只是專屬於國際大都會，也可以如此平易近人，走入民間。

圖：Szabotage ╱提供

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(中時新聞網)