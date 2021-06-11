今天在大聯盟場上洋基以5：7不敵雙城，洋基此戰延續上一場火燙手感，此戰他們派出金恩(Michael King)先發投球，不過一上場他狀況相當不穩定，最後只投了3.2局失掉2分就被換下場，自責分率上升到3.77，本季0勝3敗，不過好在洋基打擊群提供足夠火力才沒有讓他吞下敗投，這場「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)延續上一場雙響炮火燙手感，今天在首局就揮出3分打點全壘打，也讓洋基氣勢如虹。

Giancarlo Stanton home run off J.A. Happ gives the Yankees a 3-0 lead in the first! pic.twitter.com/6EKa7UDiUe — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 11, 2021

1局上半在1好2壞情況下史坦頓奮力一揮將球轟到中外野全壘打牆外，把壘包上「法官」賈吉(Aaron Judge)和托瑞斯(Gleyber Torres)送回本壘得分，一下洋基就取得3：0領先優勢，此戰擔任指定打擊的史坦頓傷癒復出後已揮出三支全壘打，這正是洋基隊所需要的長程火力。不過先發投手金恩表現不穩，在1局下就失掉分數，雙城老將克魯茲(Nelson Cruz)打出左外野方向高飛犧牲打，送唐納森(Josh Donaldson)回本壘得分，比數追到1：3。

Josh Donaldson tied it. Nelson Cruz ended it.



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Josh Donaldson tied it. Nelson Cruz ended it.



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到了4局上半厄薛拉(Gio Urshela)繼續增添分數，他揮出左外野陽春炮將比數擴大到4：1，不過4局下半雙城馬上咬回來，游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)擊出1分打點將比數追到2：4。到了第6局勒瑪修(DJ LeMahieu)再為洋基添1分，不過雙城仍然非常有韌性，在7局下半靠著克魯茲緊追在後，比數來到3：5，沒有讓對方太好過，仍保留一絲勝利希望。

接著雙方第8局都沒得分，一直到9局下半仍是5：3，這時洋基毫不猶豫派出本季火燙的查普曼(Aroldis Chapman)關門，但他一上來面對普蘭柯(Jorge Polanco)就連投壞球送對方上壘，看得出今天控球不穩，這時下一棒輪到強打唐納森，在面對查普曼第二球就立即出手，揮出左外野2分炮追平比數，沒想到比賽如戲劇上演，接著上場的艾斯圖迪歐(Willians Astudillo)​馬上擊出安打，然後克魯茲完全沒給對方機會，直接送上再見兩分炮逆轉結束比賽。

沒想到查普曼只上場投了沒幾球，比數瞬間從手裡接連失去，本季自責分率超低的他今天立刻被打爆，自責分率也提升到1.96，瞬間成為這場比賽的敗投，最令人難過的是洋基從頭到尾的領先竟然在最後半局付之一炬，球隊和查普曼想必都相當懊惱，在克魯茲揮出再見轟之後雙城球員跑上場慶祝，因為這是一場戲劇性的勝利，他們沒讓洋基笑到最後。

(中時新聞網)