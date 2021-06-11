熱心民眾捐贈物資給山腳消防分隊。（姜霏翻攝）

桃園市近期疫情嚴峻，消防局光是5月就有493件新冠肺炎救護案件，就達到4月的16倍，其中山腳分隊今年載運新冠肺炎患者案件共17次，有10次就集中在5月，加上物資需求的增加，各地消防單位所需防疫、民生物資都相當吃緊。

有許多熱心民眾有感於第一線防疫的消防人員在疫情期間仍堅守崗位，三級警戒期間仍需在隊待命的辛勞，特別至山腳消防分隊捐贈5箱防護面罩及16箱民生物資，支持在第一線作戰的消防同仁，以慰問同仁辛勞。

山腳分隊分隊長葉昱旗表示，十分感謝熱心民眾的愛心，企盼能藉此拋磚引玉，讓這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，讓社會上更多人關心防疫及救護人員安全之問題，協助第一線消防同仁共同抗疫。

桃園市消防局第三大隊長殷明坤表示，防疫工作相當辛苦，感謝近日來有不少團體或民眾用行動表達支持第一線防疫工作同仁的辛勞，同時呼籲社會大眾落實「少外出、勤洗手、保持社交距離」，一同度過疫情嚴峻挑戰。

(中時 )