桃園市觀音區一名55歲的許姓男子，10日下午獨自外出散步卻不慎迷路，因許男有視力障礙看不清路況，在找路的過程中不小心跌落一旁農田，導致他原本配戴的口罩髒汙破損無法使用，民眾發現許男未戴口罩走在路上，於是向警方通報。員警到場得知許男的狀況後，隨即提供新口罩讓他使用，並護送他返家。

大園分局新坡派出所於10日下午接獲民眾報稱，在環中路與新華路口有一名男子徒步闖紅燈，疑似精神不濟且未戴口罩，警員黃厚傑、劉崧銓立即前往查看，發現該名男子右腳沒穿鞋，走路一跛一跛且有視力障礙，員警趕緊將他扶至一旁休息及查詢身分。

許男向警方表示，他本來只打算在住家附近走走，但因為天氣太熱，走沒多久就熱昏頭迷失方向，找路的過程中還不小心跌落農田，導致他配戴的口罩沾滿泥土，且掛繩斷裂無法使用，一隻拖鞋也遺失在田裡，走了一段路後，右腳底因此起水泡，讓他疼痛難耐，不知該如何是好。

員警得知後隨即提供新的口罩讓許男使用，同時聯繫其家屬前來接人，許男姊姊到場後自責地表示，因為她一時疏忽未注意到弟弟獨自外出，才會發生這種狀況，幸好員警及時發現並提供協助，才沒讓弟弟越走越遠，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )