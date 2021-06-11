大陸紡織業景氣復甦，工業用縫紉機廠高林股、工業用縫紉機零件廠強信-KY5月均傳捷報，其中強信合併營收創同期次高、前五月合併營收改寫同期新高，目前接單能見度看到第三季，預期今年營運逐季成長。

大陸紡織業景氣明顯復甦，成衣廠對工業用縫紉機需求轉趨殷切，造就工業用縫紉機大廠高林股5月合併營收2.13億元，改寫近7年同期新高，年增幅高達114.62％；前五月合併營收10.98億元，創近6年同期新高，年成長88.87％，目前訂單能見度看到第四季。

強信5月合併營收達1.52億元，締造同期營收次高，月增28.6％，年成長65.46％；前五月合併營收攀升至6.12億元，創同期新高，年成長35.84％。強信表示，紡織產業復甦力道明確且強勁，主要動能來自工業縫紉機廠因應成衣紡織廠擴產，提高對刀具、針位組等零配件的採購，以及紡織廠對降低直接生產人力的需求提高，亦帶動自動裝置出貨大增，訂單能見度看到第三季，強信看好今年營運逐季成長目標不變。

強信表示，農曆年後缺工問題，第二季起，逐步有效改善，在高訂單能見度下，帶動合併營收逐月增長，缺工問題改善的關鍵，主要來自於內部自動化生產效率的提升，目前產線的生產效率已有明顯提升，還高於過去全盛時期，強信會持續強化內部自動化程度，用以解決現有中國大陸普遍存在的缺工與高人力成本問題，也有助於消化現有訂單。

強信指出，產業復甦力道強勁，強信訂單來自大型成衣紡織廠高稼動率，對刀具、針位組等耗材需求穩健，加上工業縫紉機廠因應成衣紡織廠擴產計畫，也提高對刀具、針位組等零配件採購。此外，成衣紡織廠對自動裝置產品的激增需求，產品種類包括自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統等，第二季起，出貨逐月雙位數成長。

強信表示，短期來看，成衣紡織廠目前處在高稼動率情況，新擴充產線到位前，加裝自動裝置提高生產效能是最快且有效率的作法。從長遠來看，成衣紡織廠始終高度存在對降低直接生產人力的需求，過去成衣紡織產線需要仰賴大量人力等多個生產流程，透過自動裝置產品將可降低人力、簡化生產工序，同時達到提高單位時間生產量的效益。

強信進一步指出，自動裝置產品擁有較高技術門檻，預期今年占整體營收比重相較去年將明顯拉高，預期對毛利率提升應會產生一定助益，公司亦憑藉自身強大研發能力與高端技術水準，持續開發各項縫紉工序的替代方案，包括大型的縫紉紡織自動設備，5月已開始有出貨實績，對營收明顯貢獻會落在第三季。

(工商 )