花蓮車站封閉後站，只留前站出入口，讓遊客下車進行快篩。（王志偉社攝）

縣政府今起一連4天在前站出口設置快篩站，雖沒有強制性，仍呼籲遊客踴躍篩檢。（王志偉攝）

全台疫情險峻，端午連假人潮是一大考驗，花蓮縣府多次呼籲民眾暫時勿返鄉也不要出遊，雖然台鐵搭乘人數已大幅下降，但11日起至14日仍有約2千人搭乘火車到花蓮。縣政府今起一連4天在前站出口設置快篩站，雖沒有強制性，但接受度仍高，不過觀察也有不少人「視而不見」，快步離開！

截至中午，篩檢人數與結果剛剛出爐，花蓮、玉里車站總計篩檢133人，都是陰性。花蓮火車站長林德香說，疫情後搭車人潮銳減，過去花蓮搭車人數只居次於台北站，單日可達1萬多人，但現一天只有售票約1千張，差不多只剩下十分之一，為了民眾搭車安全，避免疫情擴散，車站每天清消持續進行，量測體溫、車廂不可進食都是基本防疫工作，也請站務人員主動篩檢，保障自己與遊客安全。

車站今天起一連四天，配合縣府進行快篩，並封閉後站出口，只留下前（東）站進出。上午8點多火車到站，旅客尚不多，家住台北的吳小姐說，因故必須返鄉過節，在台北還沒有篩檢過，為了保障自己、保護別人，一下車就接受快篩，「我們也很怕，口罩戴2層」，縣府提供這樣好的政策，篩一下比較放心。但仍有不少遊客「視而不見」，快步離開！

花蓮縣衛生局檢驗科長林燕孜說，旅客為了自身健康可多加利用，但並無強制性，流程也相當簡單，篩檢後會用簡訊通知民眾檢驗結果，不會耽誤太多時間。

她說，若篩到陽性，會立即通知疾病管制科，沒有症狀就派防疫計程車接送，但有症狀就會改派救護車到目前旅客位於花蓮的處所，接至醫院進行PCR核酸檢測的複驗，確認健康狀況並進一步追蹤。

除了花蓮火車站設立快篩，玉里火車站在端午節連續假期也同樣設立快篩站。另針對公路自行開車入境花蓮民眾，縣府亦呼籲主動向縣府預約至花蓮市衛生所快篩，電話預約專線（03）8236523、（03）823-2280、24小時簡訊預約0988-537715、0975-500511。

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