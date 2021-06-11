正值疫情期間，為落實防疫，台中市政府呼籲民眾搭乘小黃公車或計程車等大眾運輸，務必遵守防疫規定，除全程戴口罩外，應減少交談、禁止飲食，保護自己也守護他人；同時，為提升小黃公車的服務品質，台中市政府持續聽取地方意見滾動檢討，經實地會勘後，從6月1日起調整部分路線及班次。

台中市廣受民眾好評的小黃公車，提供免費搭乘、部分無公車行駛路段更提供隨招隨停的便捷服務，縮短步行距離，方便民眾搭乘。民眾於搭乘前日預約一定搭得到，預約人數如果超過一輛計程車搭載上限，車隊也將機動加派服務車輛。

為顧及偏遠地區民眾「行」的基本需求，台中市政府從105年4月起提供小黃公車服務，營運至今，已服務超過2萬人次，市長盧秀燕表示，小黃公車是公車，也是計程車，符合公車服務大眾特性，同時具備計程車機動性，可因應路況深入偏遠地區，為民眾提供最後一哩路的服務。

長者搭乘黃7路小黃公車的景象。(圖／台中市政府提供)

台中市政府去(109)年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，而為了方便辨識小黃公車，市府以車身貼紙顏色區分營運路線與區域，豐原區是「水藍色」，東勢與新社區為「墨綠色」，太平、霧峰、大里、烏日區則為「紅色」，並設置站牌或於既有站牌張貼乘車資訊貼紙，提供民眾各路線經過的重要站點、預約電話及各路線編號及起迄點資訊。

此外，為擴大服務偏遠地區民眾，台中市政府今年下半年將逐步增加海線地區及部分山線地區的小黃公車路線，補足原縣區公車不足或因道路狹小而無法提供公車服務的情形；未來市府也將積極向中央爭取補助，提供偏鄉長者、行動不便者及學童更好的交通服務。

學生搭乘黃8路小黃公車。(圖／台中市政府提供)

為了配合預計今年12月完工的豐原轉運中心，市府也重新檢視了與豐原區有關的路線，未來可以讓兼具轉運、商場及停車場功能的豐原轉運中心，在與鐵路高架化後的豐原火車站整合，將成為山線地區通往台中各地區的重要轉運樞紐，紓解豐原火車站周邊停車問題，期能提升地區活絡發展，並成為豐原區具有地方特色的地標建築物。

台中市政府提醒，自6月1日起，小黃公車開始以新路線及班次營運，將同步更新小黃公車路線識別系統，也已印製及配發廣告宣傳單，並請小黃公車行經的各區公所及里辦公處協助發放給里民，請民眾搭乘時多加留意班次變更情形，亦可從台中公車動態系查詢班表資訊。

(中時新聞網)