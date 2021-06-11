高雄市美濃區鍾姓清潔隊員去年間在值勤時，險險被一名丟垃圾婦人的雨傘刺中，兩人爆發口角時，鍾員為求防衛，自婦人背後以勒脖方式壓制，導致其骨折，雙雙互告上法院，鍾員部分，經上訴二審，高雄高分院依傷害罪改判拘役55天，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，高雄市政府環保局美濃區鍾姓清潔隊員，於2020年1月間隨清潔車，在高雄市美濃區上竹圍18號前的道路上執行垃圾清運勤務時，險遭前來丟垃圾的吳姓婦女所持雨傘刺中，2人因而發生口角爭執。

在雙方持續爭執過程中，吳婦竟因鍾員以手將其推開，即持雨傘攻擊鍾員手臂，鍾員為防衛自己身體免遭其攻擊受傷，乃基於傷害他人身體的犯罪故意，從吳婦背後以手臂環繞頸部壓制，導致吳婦受有左側肱骨上端閉鎖性骨折的傷害。事後兩人雙雙互控告上法院。

吳婦遭鍾員控告妨害公務一案，此案經橋頭地院簡易判決無罪。而鍾員遭吳婦控告傷害罪一案，鍾員承認有在該時間與吳婦發生衝突，但否認有做出傷害的犯行，辯稱自己從頭到尾都無攻擊吳婦。

橋頭地院一審依傷害罪判鍾員3月徒刑，案經上訴，高雄高分院判定，吳婦與證人對於鍾員的防衛行為敘述稍有出入，合議庭認為鍾員的行為是為了自我保衛，但有些過當，因此予以減刑，改判拘役55天，得易科罰金。可上訴。

(中時新聞網)