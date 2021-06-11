在蔡英文總統定調國產疫苗7月開打，高端疫苗於昨天宣布解盲成功，引來中研院院士陳培哲質疑是「既定劇本」。民進黨立委林俊憲今質詢疫情指揮中心指揮官陳時中，就詢問國產疫苗是否面臨信心危機？陳時中回稱，「用太多的臆測、立場批評這個事情，我覺得沒必要。」他更說，民眾可以選擇不打國產，「打疫苗這件事情是不強迫的。」

高端疫苗自行宣布解盲成功後，台大公衛教授陳秀熙直言「看不到保護力」，因為高端用免疫橋接測中和抗體，作為替代療效指標的方法是不錯，但直到現在連WHO都沒有公布數據，台灣怎麼可以關起門自己喊成功？台大兒童醫院院長黃立民則說，「這哪能叫好？請不要關起門來自嗨。」

對此，林俊憲今在立法院質詢時就憂心詢問，國產疫苗會不會有信心的危機？陳時中表示，他相信科學數據會說話，用太多的臆測、立場，來批評這個事情，他覺得沒必要，應該要回歸理性與科學才重要。

由於疫情指揮中心日前宣稱，8月底前到貨的1千萬劑疫苗中，有1百萬劑是國產疫苗，屆時，民眾若有疑慮，是否可自主選擇不要接種國產疫苗？陳時中說，「當然可以啊，打疫苗這件事情都是不強迫的。」

屆時民眾若接獲通知可以打疫苗，是否能事先知道施打的品牌？陳時中說，「我們會讓他有選擇，就是選擇要打哪種疫苗，打的時候也會知情。」

林俊憲繼續追問，屆時會不會出現國產疫苗都沒人打的狀況？陳時中說，「當然這也是個人的選擇，但我的了解不會這樣啦，有很大比例對國產疫苗有信心。」他也意有所指地說，「如果施打疫苗意願降低，拖得愈久，對防疫是不利的。」

(中時 )